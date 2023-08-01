معوض زار بخاري : المدخل الوحيد لأي حل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية

زار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وكان نقاش في التطورات الراهنة وفي نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة.



واثنى النائب معوض وفق بيان عن مكتبه خلال اللقاء على" الجهود التي تقوم بها المملكة لمساندة اللبنانيين في نضالهم من أجل استعادة السيادة وإعلاء حكم القانون وبناء الدولة وإصلاح المؤسسات وإطلاق عجلة النمو،" كما وأعاد التأكيد ان "المدخل الوحيد لأي حل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووفق الآليات الدستورية".

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