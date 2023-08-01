بيان مهمّ من وزارة التربيّة... متى ستصدر نتائج الامتحانات الرسميّة؟

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع، والآداب والإنسانيات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية: mehe.gov.lbولفت المكتب إلى أنه سيصار يوم غد الأربعاء إلى تحديد موعد إصدار نتائج الفروع المتبقية.ودعا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المرشحين والمواطنين إلى عدم إطلاق النار حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.