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لبنان

بيان مهمّ من وزارة التربيّة... متى ستصدر نتائج الامتحانات الرسميّة؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 05:32
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع، والآداب والإنسانيات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية: mehe.gov.lb
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ولفت المكتب إلى أنه سيصار يوم غد الأربعاء إلى تحديد موعد إصدار نتائج الفروع المتبقية.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المرشحين والمواطنين إلى عدم إطلاق النار حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
 
 
 
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