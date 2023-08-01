ملتقى التأثير المدني في العيد 78 للجيش: وحدَك... الشرعيّة!

بمناسبة عيد الجيش غرًد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على "تويتر" مهنئآ بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيسه.

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة لعسكريّ من الجيش اللبناني أبرز فيها شعاره، وعلما لبنانيا على كتفه وكتب إلى جانبها: "1 آب عيد الجيش: وحدَك ..الشرعيّة".

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