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لبنان

ملتقى التأثير المدني في العيد 78 للجيش: وحدَك... الشرعيّة!

Lebanon 24
01-08-2023 | 05:43
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بمناسبة عيد الجيش  غرًد  ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على "تويتر" مهنئآ بالذكرى الثامنة  والسبعين لتأسيسه.
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة لعسكريّ من الجيش اللبناني أبرز فيها شعاره، وعلما لبنانيا على كتفه وكتب إلى جانبها: "1 آب عيد الجيش: وحدَك ..الشرعيّة".
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