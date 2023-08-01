بخصوص السحوبات بالعملات الاجنبية.. توضيح من جمعية المصارف

صدر عن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف البيان الآتي: "يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً غير صحيح عن توجيه جمعية المصارف كتاباً إلى سعادة حاكم مصرف لبنان بالوكالة الأستاذ وسيم منصوري بخصوص السحوبات بالعملات الأجنبية. إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".

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