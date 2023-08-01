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لبنان

بخصوص السحوبات بالعملات الاجنبية.. توضيح من جمعية المصارف

Lebanon 24
01-08-2023 | 05:51
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صدر عن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف البيان الآتي: "يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً غير صحيح عن توجيه جمعية المصارف كتاباً إلى سعادة حاكم مصرف لبنان بالوكالة الأستاذ وسيم منصوري بخصوص السحوبات بالعملات الأجنبية. إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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