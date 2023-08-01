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لبنان

حميه يتسلم غدا كتابا من نظيره السوري عن رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية

Lebanon 24
01-08-2023 | 05:55
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يتسلم وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاربعاء في مكتبه في الوزارة، من القائم بالإعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان، كتاباً موجهاً من وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم، يتعلق بموضوع رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية.
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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