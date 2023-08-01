Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان: يجب ان يبقى الجيش نقطة التقاء كل اللبنانيين

Lebanon 24
01-08-2023 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1093297-638264917821444053.jpeg
Doc-P-1093297-638264917821444053.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الجيش بمناسبة عيد الجيش، مشيراً الى أن "يجب ان يبقى الجيش نقطة التقاء كل اللبنانيين، بمذاهبهم وأطيافهم وأحزابهم، لأنه من كل لبنان ولكل لبنان".
Advertisement


ودعا البطريرك ميناسيان القادة والرؤساء والسياسيين الى "توحيد جهودهم من أجل إنقاذ لبنان من المخاطر والتحديات التي تحوط به"، متمنيا "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، مشجعا على "اللقاء حول طاولة الحوار الوطني، لأن الحوار هو المدخل الى الوفاق الكامل".

ووجه تهانيه الى قائد الجيش العماد جوزيف عون  وقادة المؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها، رافعا صلاته الى الرب "لأن يريح نفوس شهداء الجيش الأبطال الذين صانوا بدمائهم وحدة لبنان، وزادوا من قوته ومنعته والفخر للبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-01
08:49 | 2023-08-01
05:00 | 2023-08-01
04:30 | 2023-08-01
09:24 | 2023-08-01
09:22 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24