البطريرك ميناسيان: يجب ان يبقى الجيش نقطة التقاء كل اللبنانيين

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هنأ البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الجيش بمناسبة عيد الجيش، مشيراً الى أن "يجب ان يبقى الجيش نقطة التقاء كل اللبنانيين، بمذاهبهم وأطيافهم وأحزابهم، لأنه من كل لبنان ولكل لبنان".ودعا البطريرك ميناسيان القادة والرؤساء والسياسيين الى "توحيد جهودهم من أجل إنقاذ لبنان من المخاطر والتحديات التي تحوط به"، متمنيا "انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، مشجعا على "اللقاء حول طاولة الحوار الوطني، لأن الحوار هو المدخل الى الوفاق الكامل".ووجه تهانيه الى قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة المؤسسة العسكرية وضباطها وعناصرها، رافعا صلاته الى الرب "لأن يريح نفوس شهداء الجيش الأبطال الذين صانوا بدمائهم وحدة لبنان، وزادوا من قوته ومنعته والفخر للبنان".