جولات رقابية في المطاعم في القلمون وطرابلس وتسطير 4 محاضر ضبط

قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بجولات رقابية في المطاعم والسناك في القلمون وطرابلس بمؤازرة امن الدولة، وكانت حصيلة هذه الجولات تسطير ٤ محاضر ضبط كما يلي: ٣ محاضر ضبط ب ٣ مطاعم في القلمون لعدم التزام شروط النظافة والسلامة الغذائية ، ومحضر ضبط بمقهى في طرابلس لعدم التزام سعر الصرف السائد وعدم تسليم فواتير نظامية.

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