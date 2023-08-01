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لبنان

جولات رقابية في المطاعم في القلمون وطرابلس وتسطير 4 محاضر ضبط

Lebanon 24
01-08-2023 | 06:40
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 قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بجولات رقابية في المطاعم والسناك في القلمون وطرابلس بمؤازرة امن الدولة، وكانت حصيلة هذه الجولات تسطير ٤ محاضر ضبط كما يلي: ٣ محاضر ضبط ب ٣ مطاعم في القلمون لعدم التزام شروط النظافة والسلامة الغذائية ، ومحضر ضبط بمقهى في طرابلس لعدم التزام سعر الصرف السائد وعدم تسليم فواتير نظامية.
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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