30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في بعلبك... تبادل إطلاق نار بين مطلوب ومخابرات الجيش
Lebanon 24
01-08-2023
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة من مخابرات الجيش داهمت شقة المطلوب ع.ح، في حيّ الشيخ حبيب في مدينة بعلبك.
وحاول المطلوب الفرار، وقد قام بإطلاق النار على القوّة، فردّ عناصرها بالمثل، فأُصيب، وتمكنت من توقيفه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال مطاردته... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس
Lebanon 24
خلال مطاردته... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس
01/08/2023 16:36:02
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد اخطر المطلوبين في قبضة قوى الأمن.. اليكم القصة الكاملة
Lebanon 24
أحد اخطر المطلوبين في قبضة قوى الأمن.. اليكم القصة الكاملة
01/08/2023 16:36:02
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": "حماس" تقوم بسلسلة لقاءات وإتصالاتٍ ونأمل أن تُسفر المسعي لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بأسرع وقتٍ ممكن وتسليم المطلوبين المتورطين بالإشتباكات
Lebanon 24
الناطق الرسمي باسم حركة حماس جهاد طه لـ"لبنان24": "حماس" تقوم بسلسلة لقاءات وإتصالاتٍ ونأمل أن تُسفر المسعي لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بأسرع وقتٍ ممكن وتسليم المطلوبين المتورطين بالإشتباكات
01/08/2023 16:36:02
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منصوري: وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء
Lebanon 24
منصوري: وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء
01/08/2023 16:36:02
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك
مطلوب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
09:57 | 2023-07-31
31/07/2023 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
15:28 | 2023-07-31
31/07/2023 03:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
13:54 | 2023-07-31
31/07/2023 01:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
15:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
16:28 | 2023-07-31
31/07/2023 04:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:53 | 2023-08-01
مجلس الوزراء يستكمل دراسة "الموازنة".. ميقاتي: تم التوافق مع الوزراء على طرح "الاستدانة" من المصرف على البرلمان بصيغة اقتراح قانون
08:49 | 2023-08-01
آخر الأنباء عن إشتباكات مخيّم عين الحلوة... هذا ما يحصل بالتفاصيل
05:00 | 2023-08-01
إسرائيل تستفيد من اشتباكات عين الحلوة!
04:30 | 2023-08-01
الجيش صامد رغم العواصف وثقة اللبنانيين به لا تتزعزع
09:24 | 2023-08-01
هربوا من الموقع... بالفيديو إستهداف المبنى الذي يحتمي فيه الإعلاميون في عين الحلوة بقذيفة
09:22 | 2023-08-01
بالصورة... من هي الطالبة التي حلّت في المرتبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات الإجتماع والإقتصاد؟
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 16:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24