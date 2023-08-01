في بعلبك... تبادل إطلاق نار بين مطلوب ومخابرات الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة من مخابرات الجيش داهمت شقة المطلوب ع.ح، في حيّ الشيخ حبيب في مدينة بعلبك.

وحاول المطلوب الفرار، وقد قام بإطلاق النار على القوّة، فردّ عناصرها بالمثل، فأُصيب، وتمكنت من توقيفه.