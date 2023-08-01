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لبنان

الادارة والعدل أرجأت البت باقتراح قانون الاعلام

Lebanon 24
01-08-2023 | 07:40
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها قبل الظهر برئاسة النائب جورج عدوان، في حضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، وعدد من الاعضاء اضافة الى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، الدكتور زياد الحاج شحاذة والدكتورة الين شماس، درست خلالها جدول اعمالها المقرر.
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واستهلت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام بعد ورود ملاحظات من وزارة الاعلام الى اللجنة، وتداول النواب بعض الملاحظات المذكورة، وبعد المناقشة والتداول قررت تأجيل البت به نظراً لحاجة هذه الملاحظات الى درس معمق، على ان يقوم النواب بدرس هذه الملاحظات والعودة الى مناقشتها في اللجنة.

ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون الصيدلة السريرية الذي كان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية لاعادة صياغة الاقتراح المذكور بعد ملاحظات اللجنة في الجلسات السابقة كما ملاحظات لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وكان سبق للجنة ان قررت في الجلسة السابقة ضم الاقتراح المذكور الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدل اصدار قانون خاص بمهنة الصيدلة السريرية.

وعليه وبعد المناقشة والتداول بالصيغة المقدمة من اللجنة الفرعية، وبعد الاطلاع على تقريرها، قررت اللجنة "اضافة فصل جديد الى قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعنوان مزاولة مهنة الصيدلة السريرية ضمن الباب الأول من القانون المذكور، وذلك باجماع اعضاء اللجنة الحاضرين.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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