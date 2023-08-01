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لبنان

حادث سير بين سيارتين... وهذا عدد الجرحى (صور)

Lebanon 24
01-08-2023 | 07:36
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وقع حادث سير بين سيارتين عند كورنيش الميناء البحري مقابل محطة "Medco"، نتج عنه سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وحضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وقام بإسعاف الجرحى ميدانيّاً، بينما سُجّلت زحمة سير في المحلة، جراء الحادث.
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