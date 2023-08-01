حادث سير بين سيارتين... وهذا عدد الجرحى (صور)

وقع حادث سير بين سيارتين عند كورنيش الميناء البحري مقابل محطة "Medco"، نتج عنه سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضر الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وقام بإسعاف الجرحى ميدانيّاً، بينما سُجّلت زحمة سير في المحلة، جراء الحادث.