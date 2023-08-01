سلوم: إقرار قانون الصيدلي السريري خطوة في اتجاه صحة المريض

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أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم اثر مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب وإقرار قانون الصيدلي السريري ، ان "هذه الخطوة هي بالغة الأهميّة في اتجاه الحفاظ والعناية بالمريض وبخاصة في المستشفيات عبر مشاركة فاعلة للصيدلي".وقال في بيان:" يبقى الإسراع في إقرار المراسيم التطبيقية لقانون الوكالة الوطنية للدواء والتي من ضمنها المختبر المركزي ، ما يضمن جودة الدواء ومراقبته".