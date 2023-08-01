دريان دعا لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي في تشرين الاول المقبل





بعد اللقاء، قال بوشيكيان: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحته، وكان اللقاء مليئا بالإيجابية والانفتاح على جميع مكونات البلد من أجل الحوار للوصول في أقرب فرصة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وبدء مشوار الحل لمستقبل الأجيال القادمة. ونحن على تواصل دائم مع سماحته ومع الدار الكريمة".

Advertisement

الحشيمي



بدوره، قال النائب الحشيمي: "أطلعنا سماحته على الوضع المعيشي في منطقة البقاع، وشددنا على يده بالبيانات والخطابات التي أدلى بها في موضوع الحفاظ على كيان الدولة بانتخاب الرئيس، الحفاظ على الطائف، والإصلاحات، وكان هناك تشاور لعدة أمور. هذه دارنا جميعاً التي هي الدار الجامعة للمحافظة على كيان المجتمع والعيش المشترك."



ابو حمدان



واستقبل المفتي دريان الوزير والنائب السابق محمود أبو حمدان ورئيس بلدية مجدل عنجر السابق حسين ذيب ياسين والمستشار محمد مرعي ياسين والمهندس صلاح ياسين، وتم البحث في الشؤون العامة وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



المؤتمر الشعبي



كما التقى وفداً من "المؤتمر الشعبي اللبناني"، الذي تحدث باسمه المحامي حسن مطر، فقال: "شكرنا سماحته على مشاركته لنا في مواساتنا بوفاة الأخ كمال شاتيلا رحمه الله. كما قدمنا له التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة. وأكدنا لسماحته استمرارنا بالمسيرة التي بناها الأخ كمال شاتيلا وفي وحدة عملنا ونضالنا حتى تحقيق كامل الأهداف التي ناضل من أجلها."



اضاف: "استعرضنا مع سماحته أيضاً الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها وطننا، وما يقوله كل الناس أن لبنان يحتضر ويعيش حالات التعطيل الكبير والفراغ في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وفي أكثر المواقع في الدولة اللبنانية. استعرضنا حرب الجوع والمجاعة المفروضة على الشعب اللبناني، والمخاطر التي يتعرض لها لبنان وهي غير مسبوقة. غير مقبول ما أصابنا في الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والحياتية والاجتماعية، الناس لم تعد تحتمل هذا الوضع". استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان والنائب بلال الحشيمي.بعد اللقاء، قال بوشيكيان: "تشرفنا اليوم بزيارة سماحته، وكان اللقاء مليئا بالإيجابية والانفتاح على جميع مكونات البلد من أجل الحوار للوصول في أقرب فرصة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وبدء مشوار الحل لمستقبل الأجيال القادمة. ونحن على تواصل دائم مع سماحته ومع الدار الكريمة".الحشيميبدوره، قال النائب الحشيمي: "أطلعنا سماحته على الوضع المعيشي في منطقة البقاع، وشددنا على يده بالبيانات والخطابات التي أدلى بها في موضوع الحفاظ على كيان الدولة بانتخاب الرئيس، الحفاظ على الطائف، والإصلاحات، وكان هناك تشاور لعدة أمور. هذه دارنا جميعاً التي هي الدار الجامعة للمحافظة على كيان المجتمع والعيش المشترك."ابو حمدانواستقبل المفتي دريان الوزير والنائب السابق محمود أبو حمدان ورئيس بلدية مجدل عنجر السابق حسين ذيب ياسين والمستشار محمد مرعي ياسين والمهندس صلاح ياسين، وتم البحث في الشؤون العامة وأخر المستجدات على الساحة اللبنانية.المؤتمر الشعبيكما التقى وفداً من "المؤتمر الشعبي اللبناني"، الذي تحدث باسمه المحامي حسن مطر، فقال: "شكرنا سماحته على مشاركته لنا في مواساتنا بوفاة الأخ كمال شاتيلا رحمه الله. كما قدمنا له التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة. وأكدنا لسماحته استمرارنا بالمسيرة التي بناها الأخ كمال شاتيلا وفي وحدة عملنا ونضالنا حتى تحقيق كامل الأهداف التي ناضل من أجلها."اضاف: "استعرضنا مع سماحته أيضاً الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها وطننا، وما يقوله كل الناس أن لبنان يحتضر ويعيش حالات التعطيل الكبير والفراغ في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وفي أكثر المواقع في الدولة اللبنانية. استعرضنا حرب الجوع والمجاعة المفروضة على الشعب اللبناني، والمخاطر التي يتعرض لها لبنان وهي غير مسبوقة. غير مقبول ما أصابنا في الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والحياتية والاجتماعية، الناس لم تعد تحتمل هذا الوضع".

قرار



من جهة ثانية، أصدر المفتي دريان قرارا يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445ﻫ، الموافق 1 تشرين الأول 2023م ، موعد اجراء الانتخابات في كافة الأقضية والمحافظات والمناطق اللبنانية في حضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.



وتجري العملية الانتخابية لمحافظة بيروت في بهو دار الفتوى في بيروت، وبالنسبة لسائر المناطق في دائرة الأوقاف المعنية في كل منطقة، باستثناء دائرة أوقاف البقاع ودائرة أوقاف بعلبك- الهرمل فإن العملية الانتخابية تجري في دائرة أوقاف البقاع مبنى دار الفتوى.



وتقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ في المديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 2/9/2023م، وتعلن أسماء المرشحين المقبولين في مركز كل دائرة وقفية قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الانتخاب".