بو صعب اطلع من فرونتسكا على مباحثات مجلس الامن بشأن لبنان وبحث مع هارون في وضع المستشفيات

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، قبل ظهر اليوم، منسقة الشؤون الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا التي اطلعته على نتائج المباحثات التي تمت في اجتماع مجلس الامن المتعلقة بالشأن اللبناني.كما وتطرقت، وفق بيان لمكتب بو صعب، الى "بعض النقاط الواردة في تقريرها بخاصة بعد الاحداث الاخيرة المستجدة في جنوب لبنان. وكذلك تم التطرق الى موضوع مهمة اليونيفيل اضافة الى النقاط العالقة والخلافية على الحدود البرية وضرورة حلها وأهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة إقرار القوانين الاصلاحية".واستقبل بو صعب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حضور كل من رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، حيث تم البحث في الوضع المتأزم في المستشفيات، بخاصة مرضى غسيل الكلى الذين يستفيدون من تغطية وزارة الصحة في ظل الارقام المتدنية لموازنة الوزارة.