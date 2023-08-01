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لبنان

إشتداد وتيرة الإشتباكات... هذه الأسلحة تُستخدم حاليّاً في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اشتداد وتيرة الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة، ويُسمع إطلاق النار والقذائف الصاروخيّة بشكل كثيف، إضافة إلى سماع أصوات قذائف الهاون.
 
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