إشتداد وتيرة الإشتباكات... هذه الأسلحة تُستخدم حاليّاً في مخيّم عين الحلوة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اشتداد وتيرة الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة، ويُسمع إطلاق النار والقذائف الصاروخيّة بشكل كثيف، إضافة إلى سماع أصوات قذائف الهاون.

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