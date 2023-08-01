30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا
Lebanon 24
01-08-2023
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن "النتائج العلمية للعينات التي تم أخذها من المطعم الذي أقفلته الوزارة إحترازيًا إثر تسجيل حالات تسمم في تموز الماضي في منطقة البردوني أظهرت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث وجد التلوث في المياه المستخدمة لغسيل الخضار وفي الخضار نفسها وكذلك في الثلج المستخدم في المطعم بعد شرائه من الخارج، وهو ما أكد صوابية الإجراءات الإحترازية التي سارعت الوزارة إلى اتخاذها".
Advertisement
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة العامة ذكّر فيه الوزير الأبيض بأن الوزارة" تبلغت في الرابع والعشرين من تموز الماضي عن تسمم نحو ستين شخصا من المواطنين اللبنانيين الذين يعيش عدد منهم في أوستراليا وأتوا لزيارة لبنان في فصل الصيف. وقال: "كان القرار بحصول تحرك سريع من قبل فرق الترصد الوبائي في الإدارة المركزية بالتنسيق مع مصلحة الصحة في البقاع ومديرية الوقاية الصحية، وبسبب وجود اشتباه كبير بمصدر التسمم وبعد البدء بالتحقيقات اللازمة وتكوين صورة اولية عن أسباب التسمم، تم اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت بالإقفال الإحترازي للمطعم لحرص الوزارة على عدم حصول إصابات اضافية لحين تبيان اسباب التسمم".
وأوضح وزير الصحة العامة أن" الاعراض التي أظهرها المرضى كانت إرتفاعًا في الحرارة وحالات إسهال حاد وإسهال دموي، واحتاج أربعة منهم للإستشفاء والحمد لله خرجوا جميعهم بخير وسلامة من دون أي تأثيرات عليهم بعد الشفاء التام".
وقال :" إن الوزارة قررت تمديد فترة إقفال المطعم إلى حين تأمينه الإجراءات الصحية المطلوبة في مطبخه وتأمين نظام لمعالجة المياه المستعملة في تحضير الطعام وغسيل الخضار والفاكهة. وستقوم وزارة الصحة العامة بإعادة فحص المياه للتأكد من خلوها من البكتيريا واستيفاء المطعم للشروط الصحية المطلوبة قبل اتخاذ القرار بإعادة فتحه".
للاطلاع على نتائج العينات.
اعلان من وزارة الصحة
اعلنت وزارة الصحة العامة "استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل" الذي انطلق نهار الاثنين 24 تموز 2023، إذ تقوم فرق المسح الميداني، وعلى مدى 12 أسبوعاً، بزيارة المنازل التي تمّ إختيارها عشوائياً للمشاركة بالمسح، لجمع البيانات والعينات اللازمة للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية ونمو الطفل".
وقالت في بيان:" تتألف فرق المسح من عاملين صحيين وممرضين وجامعي بيانات وفنيي مختبرات تم تدريبهم تدريباً عالياً، ستقوم، برفقة عناصر من البلدية والسلطات المحلية ، بزيارة الأسر المختارة للمشاركة في المسح بعد الاستحصال على موافقتها المسبقة. على أن تتلقى الأسر المشاركة نتائج التحاليل الخاصة بها في غضون 72 ساعة.
نتمنى على الجميع التعاون في تسهيل عمل فرق الوزارة لما لهذا المسح من أهمّية في المساعدة على معالجة جميع أشكال سوء التغذية في لبنان بما في ذلك نقص التغذية والنمو، وعدم نماء الأطفال المبكر، ونقص الفيتامينات والمعادن، فضلاً عن السمنة وزيادة الوزن ومخاطر الأمراض غير المعدية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
Lebanon 24
مع انتهاء ولاية سلامة.. هذا ما سجّله سعر صرف الدولار عصراً
09:57 | 2023-07-31
31/07/2023 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
Lebanon 24
لحظة مروّعة في كسروان.. إبنة الـ14 عاماً تخسر حياتها بحادثة مؤلمة!
15:28 | 2023-07-31
31/07/2023 03:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
Lebanon 24
قتيلٌ جديد في عين الحلوة من "الأمن".. "لبنان24" يكشف ما حصل مع عناصر "فتح"
13:54 | 2023-07-31
31/07/2023 01:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
Lebanon 24
ماذا يحدثُ الآن في مخيّم عين الحلوة؟ إليكم آخر التطورات
15:15 | 2023-07-31
31/07/2023 03:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن أحداث عين الحلوة.. ماذا حصل عند مداخله مساءً؟
16:28 | 2023-07-31
31/07/2023 04:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:53 | 2023-08-01
مجلس الوزراء يستكمل دراسة "الموازنة".. ميقاتي: تم التوافق مع الوزراء على طرح "الاستدانة" من المصرف على البرلمان بصيغة اقتراح قانون
08:49 | 2023-08-01
آخر الأنباء عن إشتباكات مخيّم عين الحلوة... هذا ما يحصل بالتفاصيل
05:00 | 2023-08-01
إسرائيل تستفيد من اشتباكات عين الحلوة!
04:30 | 2023-08-01
الجيش صامد رغم العواصف وثقة اللبنانيين به لا تتزعزع
09:24 | 2023-08-01
هربوا من الموقع... بالفيديو إستهداف المبنى الذي يحتمي فيه الإعلاميون في عين الحلوة بقذيفة
09:22 | 2023-08-01
بالصورة... من هي الطالبة التي حلّت في المرتبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات الإجتماع والإقتصاد؟
فيديو
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
Lebanon 24
"غزل" بين ناصيف زيتون وإحدى معجباته على المسرح.. وشاهدوا كيف غنى بالتركية (فيديو)
04:54 | 2023-07-31
01/08/2023 16:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
01/08/2023 16:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
01/08/2023 16:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24