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لبنان

تلوث في الطعام والمياه والثلج.. اليكم نتائج عينات المطعم الذي أُقفل بعد تسمم أكثر من 60 شخصا

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:25
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 أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن "النتائج العلمية للعينات التي تم أخذها من المطعم الذي أقفلته الوزارة إحترازيًا إثر تسجيل حالات تسمم في تموز الماضي في منطقة البردوني أظهرت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، حيث وجد التلوث في المياه المستخدمة لغسيل الخضار وفي الخضار نفسها وكذلك في الثلج المستخدم في المطعم بعد شرائه من الخارج، وهو ما أكد صوابية الإجراءات الإحترازية التي سارعت الوزارة إلى اتخاذها".
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جاء ذلك في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة العامة ذكّر فيه الوزير الأبيض بأن الوزارة" تبلغت في الرابع والعشرين من تموز الماضي عن تسمم نحو ستين شخصا من المواطنين اللبنانيين الذين يعيش عدد منهم في أوستراليا وأتوا لزيارة لبنان في فصل الصيف. وقال: "كان القرار بحصول تحرك سريع من قبل فرق الترصد الوبائي في الإدارة المركزية بالتنسيق مع مصلحة الصحة في البقاع ومديرية الوقاية الصحية، وبسبب وجود اشتباه كبير بمصدر التسمم وبعد البدء بالتحقيقات اللازمة وتكوين صورة اولية عن أسباب التسمم، تم اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت بالإقفال الإحترازي للمطعم لحرص الوزارة على عدم حصول إصابات اضافية لحين تبيان اسباب التسمم".

وأوضح وزير الصحة العامة أن" الاعراض التي أظهرها المرضى كانت إرتفاعًا في الحرارة وحالات إسهال حاد وإسهال دموي، واحتاج أربعة منهم للإستشفاء والحمد لله خرجوا جميعهم بخير وسلامة من دون أي تأثيرات عليهم بعد الشفاء التام".  

وقال :" إن الوزارة قررت تمديد فترة إقفال المطعم إلى حين تأمينه الإجراءات الصحية المطلوبة في مطبخه وتأمين نظام لمعالجة المياه المستعملة في تحضير الطعام وغسيل الخضار والفاكهة. وستقوم  وزارة الصحة العامة بإعادة فحص المياه للتأكد من خلوها من البكتيريا واستيفاء المطعم للشروط الصحية المطلوبة قبل اتخاذ القرار بإعادة فتحه".  


للاطلاع على نتائج العينات.
 
 
 
 
 
 
اعلان من وزارة الصحة 
اعلنت وزارة الصحة العامة  "استمرار مسح "المغذيات الدقيقة والقياسات الجسدية اللازمة لنمو الطفل"  الذي انطلق نهار الاثنين 24  تموز 2023، إذ تقوم فرق المسح الميداني، وعلى مدى 12 أسبوعاً، بزيارة المنازل التي تمّ إختيارها عشوائياً للمشاركة بالمسح،  لجمع البيانات والعينات اللازمة للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية ونمو الطفل".

وقالت في بيان:" تتألف فرق المسح من عاملين صحيين وممرضين وجامعي بيانات وفنيي مختبرات تم تدريبهم تدريباً عالياً، ستقوم، برفقة عناصر من البلدية والسلطات المحلية ، بزيارة الأسر المختارة للمشاركة في المسح بعد الاستحصال على موافقتها المسبقة. على أن تتلقى الأسر المشاركة نتائج التحاليل الخاصة بها في غضون 72 ساعة.

نتمنى على الجميع التعاون في تسهيل عمل فرق الوزارة لما لهذا المسح من أهمّية في المساعدة على معالجة جميع أشكال سوء التغذية في لبنان بما في ذلك نقص التغذية والنمو، وعدم نماء الأطفال المبكر، ونقص الفيتامينات والمعادن، فضلاً عن السمنة وزيادة الوزن ومخاطر الأمراض غير المعدية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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