الراعي التقى الهاشم وعسيران ووفدا من "ملتقى رجال الدين"

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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، الوزير السابق جوزيف الهاشم الذي عرض معه الاستحقاق الرئاسي والوضع اللبناني.واشار الهاشم بعد اللقاء الى انه "قام بجولة هامة مع غبطة البطريرك حول شؤون البلاد ومآسيها"، وقال: "استخلصت انه بصدد التحضير لموقف يتخطى التلهي بالتجاذبات والصراعات السياسية المشبوهة لمواجهة الاستحقاق الرئاسي والواقع اللبناني المر والخطير".ملتقى رجال الدينكما استقبل الراعي وفدا من ملتقى رجال الدين ضم رئيس "جمعية الوسط والصداقات بين الشعوب" الشيخ محمد علي الترشيشي من الطائفة الشيعية، الشيخ رمزي عزام من طائفة الموحدين المسلمين الدروز والشيخ الدكتور فراس رستم من مديرية الأوقاف السنية في صور.والقى الشيخ عزام كلمة، نوه فيها بمواقف البطريرك الراعي، داعيا الى "التعاون والتآلف من أجل الخير العام". ثم قدم له الوفد نسخة من القرآن الكريم ولوحة "التلاقي" التي تضمنت الوصايا العشرة والابانا والفاتحة.وكان تشديد على الحفاظ على رسالات السماء وكتبها السماوية دون التعرض لأي منها من اي دول او أفراد او كيانات او جماعات تحت ما يسمى شعار حرية التعبير، فحرية الأفراد تقف عند المساس بحرية الآخرين".وظهرا استقبل البطريرك النائب السابق علي عسيران والمهندس جميل كرم.