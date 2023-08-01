بعد اشتداد الإشتباكات... ماذا فعل الجيش في محيط مخيّم عين الحلوة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استهداف إسعافات الشفاء في مخيّم عين الحلوة قرب حاجز الحسبة، بالرصاص.

وقد شدّد الجيش إجراءاته الأمنيّة بعد توسّع رقعة الإشتباكات في المخيّم.