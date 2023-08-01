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لبنان

بعد اشتداد الإشتباكات... ماذا فعل الجيش في محيط مخيّم عين الحلوة؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استهداف إسعافات الشفاء في مخيّم عين الحلوة قرب حاجز الحسبة، بالرصاص.
 
 
وقد شدّد الجيش إجراءاته الأمنيّة بعد توسّع رقعة الإشتباكات في المخيّم.
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