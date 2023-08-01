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لبنان

مجلس الوزراء يستكمل دراسة "الموازنة".. ميقاتي: تم التوافق مع الوزراء على طرح "الاستدانة" من المصرف على البرلمان بصيغة اقتراح قانون

Lebanon 24
01-08-2023 | 08:53
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء  بعد ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
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كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
 
ويستكمل المجلس درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023. وفي بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة فأشار الى انه لعدم التأخير في ارسال المشروع المتعلق باستدانة الحكومة من مصرف لبنان للعملة الاجنبية، تم التوافق مع الوزراء على أن يتم طرح المشروع على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون وليس بصيغة مشروع قانون يُرسل من قبل الحكومة.
 
 
 
 
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