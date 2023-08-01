آخر الأنباء عن إشتباكات مخيّم عين الحلوة... هذا ما يحصل بالتفاصيل

فور انتهاء الإجتماع الطارىء في دار الإفتاء في صيدا، ودعوة مفتي المدينة الشيخ سليم سوسان في بيان تلاه إلى وقف إطلاق النار بشكل فوريّ في مخيّم عين الحلوة، عادت الإشتباكات وارتفعت وتيرتها، مع إطلاق نار كثيف من أسلحة حربيّة متوسطة وثقيلة واستخدام سلاح القنص، بين "جند الشام" وعناصر من "حركة فتح"، واستعمال القذائف الصاروخيّة من نوع "بي 7" و"بي 10" وقذائف الهاون.





وتُدوي أصوات الإنفجارات في أرجاء مدينة صيدا والجوار نتيجة الإشتباكات العنيفة التي تدور في محور جبل الحليب - حي حطين.



وفي هذا السياق، أعلن اللواء صبحي أبو عرب عن حصول هجوم من "جند الشام على مواقع فتح والأمن الوطني الفلسطيني من حيّ الطوارئ باتجاه حيّ البركسات".





وقال أبو عرب لـ"لبنان24": "المسلحون ارتدوا ملابس نسائية وخماراً قبل تنفيذهم الهجوم للتمويه".





وأضاف: "سنتصدى لهؤلاء، و"فتح" لن تسكت على أي اعتداء".





توازياّ، قال مصدر قيادي في حركة فتح لـ"لبنان 24"، إنّ "فتح" تلقت معلومات أمنية من الجيش بشأن الهجوم الذي حصل، وتمّ الاستنفار للتصدي له".





وتمّ استهداف إسعافات الشفاء في مخيّم عين الحلوة قرب حاجز الحسبة، بالرصاص، في حين شدّد الجيش إجراءاته الأمنيّة بعد توسّع رقعة الإشتباكات في المخيّم.





وعُلم أنّ "حركة فتح" بدأت هجوماً عنيفاً على معاقل عصبة الأنصار الإسلامية في حيّ الطوارىء، في منطقة زين العابدين، مع اشتداد وتيرة إطلاق النار والقذائف الصاروخية بين حيّ البراكسات والصفصاف.





وقد أُصيب المبنى الذي يقف عليه عدد من الاعلاميين بقذيفة، من دون تسجيل إصابات في صفوفهم.