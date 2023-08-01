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لبنان

صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات.. اليكم ارقام الناجحين

Lebanon 24
01-08-2023 | 09:05
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صدرت نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة لدورة العام 2023 العادية فرعي الاجتماع والاقتصاد و الآداب والانسانيات.
 
ويمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة النتيجة، الرجاء الضغط هنا:
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كذلك يمكن الاطلاع على ارقام الناجحين، من خلال هذا الرابط. الرجاء الضغط هنا:
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