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لبنان

خلال مطاردته... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس

Lebanon 24
01-08-2023 | 09:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المطلوب ف.ج، أطلق النار على دورية من مخابرات الجيش خلال مطاردته بالقرب من ساحة النور في طرابلس، فردّ عناصر القوّة بالمثل، من دون تسجيل إصابات.
‎وقد تمكّن المطلوب من الفرار الى جهّة مجهولة.
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