خلال مطاردته... تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المطلوب ف.ج، أطلق النار على دورية من مخابرات الجيش خلال مطاردته بالقرب من ساحة النور في طرابلس، فردّ عناصر القوّة بالمثل، من دون تسجيل إصابات.

‎وقد تمكّن المطلوب من الفرار الى جهّة مجهولة.