جلسة لمجلس الوزراء الخميس وهذا جدول اعمالها

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل جلسة في السرايا وذلك لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 اضافة الى البحث في بنود اخرى.

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يمكن الاطلاع على جدول اعمال الجلسة.