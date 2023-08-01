بالصورة... من هي الطالبة التي حلّت في المرتبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات الإجتماع والإقتصاد؟

بعد صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة لفرع الإجتماع والإقتصاد، ضجت مواقع التواصل الإجتماعيّ بصورة الطالبة فاطمة علي بحسون، التي حلّت في المرتبة الأولى على صعيد لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بحسون من ثانوية "الشهيد حسن قصير".