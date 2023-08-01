Advertisement

لبنان

غداً... ماذا سيشهد طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السّريع؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1093365-638265049875362844.jpg
Doc-P-1093365-638265049875362844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن االمديريّة العامّة لقوى الامن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بحفر جزء من طريق نهر الموت – أوتوستراد المتن السريع (على المسلك المتّجه من بعبدات إلى نهر الموت، مقابل معرض صليبي)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الأربعاء 2/8/2023 ولحين الانتهاء.
Advertisement

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:53 | 2023-08-01
08:49 | 2023-08-01
05:00 | 2023-08-01
04:30 | 2023-08-01
12:18 | 2023-08-01
12:03 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24