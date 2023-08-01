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لبنان

نالت المرتبة الأولى في امتحانات الآداب والإنسانيات... تعرفوا إلى الطالبة آلاء حيدر سلمان (صورة)

Lebanon 24
01-08-2023 | 10:00
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نالت الطالبة في ثانوية الإمام الصدر الرسمية للبنات في صور، آلاء حيدر سلمان من بلدة معركة، المرتبة الأولى في لبنان في نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة - فرع الآداب والإنسانيات.
 
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