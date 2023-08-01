نالت المرتبة الأولى في امتحانات الآداب والإنسانيات... تعرفوا إلى الطالبة آلاء حيدر سلمان (صورة)

نالت الطالبة في ثانوية الإمام الصدر الرسمية للبنات في صور، آلاء حيدر سلمان من بلدة معركة، المرتبة الأولى في لبنان في نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة - فرع الآداب والإنسانيات.

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