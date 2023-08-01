"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة في الأوزاعي وطريق المطار

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجارة الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في الأوزاعي وطريق المطار في الضاحية الجنوبية.واستقبل رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي عناصر الفرق المشاركة في عمليات الضبط المذكورة عند مدخل المؤسسة في الحدث، منوهآ بجهود جهاز المكافحة بمكافحة التهريب والتزوير.وسطرت محاضر ضبط في المخالفين ينظر فيها القضاء المختص.