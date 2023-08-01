نفى أحد أبرز المقاتلين في "جند الشام"، اللبنانيّ يحيى العرّ عبر "لبنان 24" الأنباء المُتداولة عن مقتله أو إصابته، خلال الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة، وأكّد أنّه بخير.

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