هل اُصيب تمثال الشهيد معروف سعد جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة؟

صدر عن "التنظيم الشعبي الناصري البيان التالي:

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تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وغروبات "واتس أب"، بياناً منسوباً إلى التنظيم الشعبي الناصري وموقعاً باسم مكتب النائب أسامة سعد يتضمن فيه إصابة تمثال الشهيد معروف سعد بالرصاص الطائش جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، ويتضمن استنكاراً وتحذيراً من الاقتراب من الشهداء.إن التنظيم الشعبي الناصري يؤكد أن هذا البيان مدسوس وعار عن الصحة.ويشدد التنظيم على أن أي موقف له، إنما يصدر عن قيادته، أو مكتبه الإعلامي.كما يؤكد التنظيم الشعبي الناصري استمرار المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم ، وسحب كل المظاهر المسلحة من شوارع المخيم، لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى منازلهم.