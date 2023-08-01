الدخان يتصاعد بكثافة في مخيّم عين الحلوة.. هكذا يبدو المشهد هناك (صور)

أظهرت صور حصل عليها "لبنان24" تصاعد سحب دخانية كثيفة من داخل مخيم عين الحلوة، نتيجة الإشتباكات العنيفة التي تدور في عدّة محاور بين "حركة فتح" و"جند الشام"، وتُستخدم فيها القذائف الصاروخيّة بشكل كثيف.

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