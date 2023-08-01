أفاد مندوب "لبنان 24"، أنّ دورية تابعة لـ"اليونيفيل" دخلت أحياء مدينة صيدا، وتوجّهت نحو الجنوب عبر الطرقات الفرعية، تفادياً للاشتباكات القائمة في مخيم عين الحلوة.

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