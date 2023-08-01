مولوي معلقاً على أحداث عين الحلوة: لا وجود لأي مخططات إرهابية

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن السلطات تتابع عن كثب الأحداث في مخيم عين الحلوة الذي يشهد اشتباكات فصائل فلسطينية مسلحة، نافيا وجود مخططات إرهابية تحاك للبلاد في الأفق.

وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال مولوي تعليقا على أحداث مخيم عين الحلوة، والتي تزامنت مع عيد الجيش: "لا نخشى على الجيش مما يحصل في مخيم عين الحلوة من اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية فيه".

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وأكد أن الجيش يقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة كما في غيرها رغم كل الظروف الصعبة.

وأضاف مولوي: "التضحيات التي يقوم بها الجيش تثمن غاليا ولا حدود لها، وبالفعل فقد استطاع أن يمثل شعاره "شرف - تضحية - وفاء" على أكمل وجه".

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تتابع بحرص ما يجري من أحداث في منطقة صيدا، مؤكداً أن "مسؤولياتنا حماية كل المواطنين أينما وجدوا"، نافياً وجود "أي مخطط إرهابي يحاك في لبنان، كما يقول البعض".

ودعا مولوي السياسيين للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، "خصوصا وأن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها".