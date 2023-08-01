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لبنان

بيان من هيئة العمل الفلسطيني المشترك.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-08-2023 | 12:41
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صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك البيان التالي: 
 
دخل بعد عصر اليوم وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان وانقسم الى قسمين قسم دخل إلى البركسات والتقى مع قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان وفي منطقة صيدا وقائد المشتركة والقادة الميدانيين وقسم آخر اتجه الى الشارع التحتاني ليلتقي القوى الاسلامية في عين الحلوة.
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وقال أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان اللواء فتحي ابو العردات إن "على اثر الجريمة التي ارتكبت بالمخيم واستهدفت اللواء ابو اشرف العرموشي ومجموعة من رفاقه، اتفقنا على تثبيت وقف اطلاق النار، حيث أخذنا قرار وقف اطلاق النار قبل يومين بعد سلسلة اجتماعات حصلت خلال هذا الوقت، وها نحن في هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أتينا إلى مخيم عين الحلوة لتاكيد وقف اطلاق النار وتثبيته وهذه هي مهمتنا الاساسية لأن حماية أمن المخيم وأمن الناس مسؤوليتنا جميعا".

وأضاف اللواء أبو العردات: "موجودون جميعنا هنا ومعنا اخوة من الاحزاب اللبنانية وتوزعنا الى فريقين فريق توجه إلى مسجد النور ونحن هنا وسنقوم بزيارة المواقع ومحاسبة كل من يتجاوز قرار اطلاق النار وسنقوم بتسجيل أي خرق من أي جهة".

وختم ابو العردات: "نقدر دور الأمن الوطني والقادة الميدانيين، والجريمة التي تم ارتكابها جريمة كبيرة وهذه رد فعل طبيعي على ما حصل؛ شكلنا لجنة تحقيق مشتركة من كل الفصائل وهي ستتابع هذا الموضوع وسنضع المعطيات التي نمتلكها في تصرفها، وسيتم رفع الغطاء على من ارتكب هذه الجريمة وسيتم تسليمهم للعدالة والقضاء".
 
 
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