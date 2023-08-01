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لبنان

بعد التعرّض للصحافيين في عين الحلوة.. مكاري يوجّه نداءً

Lebanon 24
01-08-2023 | 12:52
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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري عبر حسابه على "اكس": "تعرضت نقطة يتواجد فيها صحافيون في مخيم عين الحلوة لعملية إطلاق نار، كما أن قذيفة "آر.بي. جي" انفجرت بقربهم، الأمر الذي عرض حياتهم للخطر".
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‏وتابع: "على الأطراف المتقاتلة وقف العنف، وعدم التعرض للصحافيين  بشكل خاص، لأن حمايتهم حق يكفله القانون الإنساني الدولي، بصفتهم مدنيين غير مشاركين في القتال، كما أن عملهم في هكذا ظروف استثنائية هو محط تقدير".
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