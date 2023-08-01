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لبنان

عبدالله: هذا ما سنطلبه في الجلسة التشريعيّة

Lebanon 24
01-08-2023 | 13:07
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قال النائب بلال عبدالله "في الجلسة التشريعية سنطلب تطمينات حول قدرة المركزي على التحكم باللعبة الداخلية بوجه الصرافين والمضاربين وألا يتم تبديد المبلغ المقترض كما حصل بأموال الدعم السابقة".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف عبدالله: "ما يهمنا أن تكون هناك دراسة جدية وموضوعية حول انعكاس أي إجراء كتحرير سعر الصرف أو إلغاء "صيرفة" أو غيرها على حياة المواطن".
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