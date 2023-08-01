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لبنان

لا سهر في الجميزة ومار مخايل في هذا اليوم.. ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-08-2023 | 13:28
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مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، بدأت معظم المقاهي والمطاعم والحانات في منطقة الجميزة ومار مخايل تحديداً إعلام روادها أنها قررت الإقفال يوم الجمعة احتراماً للذكرى. 
 
يُذكر أن الفروع الأخرى لهذه المطاعم والمقاهي البعيدة عن منطقة بيروت ستمارس عملها كالمعتاد. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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