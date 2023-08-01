لا سهر في الجميزة ومار مخايل في هذا اليوم.. ما السبب؟

مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، بدأت معظم المقاهي والمطاعم والحانات في منطقة الجميزة ومار مخايل تحديداً إعلام روادها أنها قررت الإقفال يوم الجمعة احتراماً للذكرى.

يُذكر أن الفروع الأخرى لهذه المطاعم والمقاهي البعيدة عن منطقة بيروت ستمارس عملها كالمعتاد.