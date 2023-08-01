"الأونروا ": ننسق مع السلطات اللبنانية بشأن المساعدات لمخيم عين الحلوة

Advertisement

أكدت مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس أن سكان مخيم عين الحلوة يعيشون دون مستوى خط الفقر، مشيرة إلى أن "فتحنا مدرستين للنازحين من المخيم في مدينة صيدا".وفي حديث لقناة "العربية"، أشارت إلى أن اللاجئين لا يستطيعون مغادرة مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباكات.وقالت كلاوس: "ننسق مع السلطات اللبنانية بشأن المساعدات لمخيم عين الحلوة".