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لبنان

"الأونروا ": ننسق مع السلطات اللبنانية بشأن المساعدات لمخيم عين الحلوة

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:51
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أكدت مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس أن سكان مخيم عين الحلوة يعيشون دون مستوى خط الفقر، مشيرة إلى أن "فتحنا مدرستين للنازحين من المخيم في مدينة صيدا".

وفي حديث لقناة "العربية"، أشارت إلى أن اللاجئين لا يستطيعون مغادرة مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباكات.
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وقالت كلاوس: "ننسق مع السلطات اللبنانية بشأن المساعدات لمخيم عين الحلوة".
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