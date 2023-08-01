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لبنان

هل مُدد قرار اقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى الغد؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:49
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن محافظ الجنوب منصور ضو مدد قرار اقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الأربعاء  إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بشكل نهائي في مخيم عين الحلوة. 
 
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