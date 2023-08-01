هل مُدد قرار اقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا إلى الغد؟

أفادت مندوبة "لبنان24" أن محافظ الجنوب منصور ضو مدد قرار اقفال الإدارات الرسمية في سرايا صيدا يوم غد الأربعاء إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بشكل نهائي في مخيم عين الحلوة.

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