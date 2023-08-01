Advertisement

لبنان

باسيل: لا أحد يستطيع فصل التيار عن الجيش

Lebanon 24
01-08-2023 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1093462-638265251747283219.jpg
Doc-P-1093462-638265251747283219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جيران باسيل، على ان "التيار خُلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال، وطبعاً هناك اجماع في الانتشار على محبة الجيش اللبناني، ولاشيء أو أحد يستطيع فصل التيار عن الجيش"، وقال: "نحن ابناء الجيش اللبناني، ونحن اولاد الجنرال عون، ولمّا بتقول "الجنرال"، بمين بتفكّر؟".

وأوضح، "عندما ننتقد قائد الجيش، فنحن ننتقد الشخص وليس المؤسسة العسكرية، وذلك من محبّتنا للمؤسسة، وحتّى يتم توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة والجيش".

وأضاف باسيل: "نفصل الشخص والقائد عن المؤسسة والجيش حتّى لا تؤذي اعمال الشخص المؤسسة وكي تبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة، وهكذا نكون نحبّ فعلاً المؤسسة والجيش ونحافظ عليهم بقول الحقيقة وبالتصحيح".
Advertisement

وقال باسيل: "نفذّنا 14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان وفي العالم، وحتى الآن اندم واحزن على المؤتمرات التي لم استطع تنفيذها وخاصةً المؤتمر الذي كان مقرّراً في أيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير والذي كان يتوقع فيه حضور لـ 5000 منتشر وطار مثله غير بسبب 17 تشرين".

وكشف باسيل أن "نحن على اي حال اعددنا اقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حق تلقائي يحصل من جرائه على الجنسية، وسوف نقدّمه في الوقت اللازم".

وختم مؤكداً، "التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2023-08-01
17:32 | 2023-08-01
17:00 | 2023-08-01
16:36 | 2023-08-01
15:58 | 2023-08-01
15:44 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24