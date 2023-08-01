باسيل: لا أحد يستطيع فصل التيار عن الجيش

شدّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جيران باسيل، على ان "التيار خُلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال، وطبعاً هناك اجماع في الانتشار على محبة الجيش اللبناني، ولاشيء أو أحد يستطيع فصل التيار عن الجيش"، وقال: "نحن ابناء الجيش اللبناني، ونحن اولاد الجنرال عون، ولمّا بتقول "الجنرال"، بمين بتفكّر؟".

وأوضح، "عندما ننتقد قائد الجيش، فنحن ننتقد الشخص وليس المؤسسة العسكرية، وذلك من محبّتنا للمؤسسة، وحتّى يتم توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسسة والجيش".

وأضاف باسيل: "نفصل الشخص والقائد عن المؤسسة والجيش حتّى لا تؤذي اعمال الشخص المؤسسة وكي تبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة، وهكذا نكون نحبّ فعلاً المؤسسة والجيش ونحافظ عليهم بقول الحقيقة وبالتصحيح".

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وقال باسيل: "نفذّنا 14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان وفي العالم، وحتى الآن اندم واحزن على المؤتمرات التي لم استطع تنفيذها وخاصةً المؤتمر الذي كان مقرّراً في أيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير والذي كان يتوقع فيه حضور لـ 5000 منتشر وطار مثله غير بسبب 17 تشرين".

وكشف باسيل أن "نحن على اي حال اعددنا اقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حق تلقائي يحصل من جرائه على الجنسية، وسوف نقدّمه في الوقت اللازم".

وختم مؤكداً، "التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال".