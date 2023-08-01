في الضنية.. إطلاق نار "حرّاق" يشعل منتصف جبل الأربعين

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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق بمنتصف جبل الأربعين في الضنية، بعد اطلاق نار كثيف "حراق" في المنطقة، ما تسبب باشتعال هذه البقعة، وقد بدأ الحريق يتمدد ويكبر.كما أشارت الى تعذّر وصول آليات الدفاع المدني لإخماده لعدم وجود طريق قريبة منه.وعُلم أن عدداً من شبان المنطقة يستعد للتوجه الى المكان بمساندة عناصر من جهاز الطوارئ والإغاثة للتسلق والعمل على اخماد الحريق، وسط مناشدات من الأهالي لوقف اطلاق النار.