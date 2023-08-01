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أعلنت الادارة العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي توقف العمل في المركز الرئيسي في صيدا يوم غد الاربعاء الواقع في 2-8-2023، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع في مدينة صيدا نتيجة استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة.وطلبت الادارة العامة من مصلحتي التوزيع والانتاج اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانجاز اعمال الصيانة الضرورية والطارئة في المحطات والشبكات ومعالجة كل ما يؤثر على حسن سير المرفق العام وعلى استمرارية التغذية بالمياه.