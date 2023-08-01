12 طلقة أنهت حياته.. جريمة مروعة في عين الحلوة مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" بمقتل شاب بـ12 طلقة داخل منزل "م. عبد الرازق"، في مخيّم عين الحلوة.





وذكرت أن "والد الشاب صرّح انه لا يمتلك أي سلاح ولم يشارك في المعركة".

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