"لا اشتباكات مفتوحة"... هذا ما أعلنه قيادي في حركة فتح مساءً!

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أكّد قيادي في حركة فتح لـ"لبنان24" أن "ما يحصل في مخيم عين الحلوة خرق للهدنة ولا اشتباكات مفتوحة ولجان هيئة العمل الفلسطيني المشترك تتابع الأمور مع حركة فتح".وجاء حديث القيادي عقب خرق إتفاق وقف إطلاق النار في المخيم مساءً، إذ قال: "حريصون على وقف اطلاق النار وملتزمون به كما أننا نتمسك بمطلب تسليم قتلة العرموشي للدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن هناك تعهد من مختلف الأطراف الفاعلة بعدم مرور الجريمة التي حصلت مرور الكرام، كما شدد على أن "حركة فتح ثابتة على مطالبها".وختم مؤكداً: "لن نسكت لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد عن الجريمة التي حصلت، وفتح قوية جداً بما فيه الكفاية لحماية أمن المخيم".