خريطة للهزات الأرضية في المتوسط خلال الساعات الماضية.. هذا ما أظهرته!

نشر الخبير الجيولوجي طوني نمر، خريطة تظهر الهزات الارضية في المتوسط خلال الساعات الماضية، نافياً حصول هزة أرضية في البقاع.





وأشار في منشور عبر حسابه على منصة "اكس" الى أن "الخريطة، التي أرفقها بالمنشور، تظهر الهزات الأرضية المسجلة لدى المركز الأوروبي -الموسطي في منطقة شرق المتوسط خلال الساعات الـ24 الأخيرة".





وأكد أن "ليس هناك من تسجيل لهزة أرضية في لبنان كما يشاع".

الخريطة المرفقة تظهر الهزات الأرضية المسجلة لدى المركز الأوروبي -الموسطي في منطقة شرق المتوسط خلال الساعات ال 24 الأخيرة، وليس هناك من تسجيل لهزة أرضية في لبنان كما يشاع. pic.twitter.com/CFJoO0L4OC — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) August 1, 2023 Advertisement

وكان مركز الزلزال المتوسطي ( EMR ) أعلن عن رصد هزة أرضية في لبنان، في منطقة البقاع على فالق اليمونة بعمق 6 كلم، بقوة 4,4 درجات، لمدة 16 ثانية.