داخل عين الحلوة مجدداً... قذائف صاروخية ورشقات نارية كثيفة!



أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه جرى خرق جديد و متكرر لإتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.



وأشارت إلى أنه سمع قبل قليل دوي إنفجارات ناجمة عن إطلاق عدد من القذائف الصاروخية ورشقات نارية كثيفة على محور البركسات - الطوارىء داخل المخيم.

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