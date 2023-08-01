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لبنان

داخل عين الحلوة مجدداً... قذائف صاروخية ورشقات نارية كثيفة!

Lebanon 24
01-08-2023 | 16:36
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 أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه جرى خرق جديد و متكرر لإتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

وأشارت إلى أنه سمع قبل قليل دوي إنفجارات ناجمة عن إطلاق عدد من القذائف الصاروخية ورشقات نارية كثيفة على محور البركسات - الطوارىء داخل المخيم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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