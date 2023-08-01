فكرة خطيرة

ينظر مصرفيون لفكرة خطيرة، تقضي بوقف العمل في التعميم 158، إذا أقدم المصرف المركزي على الإصرار على تعاميم أخرى، صدرت في عهد الحاكم السابق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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