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لبنان
شهيد و ٤ جرحى للدفاع المدني قرب مطعم الساحة
Lebanon 24
01-08-2023
|
17:32
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سقط شهيد و٤ جرحى للدفاع المدني أثناء إخمادهم لحريق شبَّ داخل مستودع فنيش للقماش في بيروت بالقرب من مطعم الساحة.
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حريق
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