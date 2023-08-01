Advertisement

لبنان

شهيد و ٤ جرحى للدفاع المدني قرب مطعم الساحة

Lebanon 24
01-08-2023 | 17:32
A-
A+
Doc-P-1093489-638265333530297531.jpg
Doc-P-1093489-638265333530297531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط شهيد و٤ جرحى للدفاع المدني أثناء إخمادهم لحريق شبَّ داخل مستودع فنيش للقماش في بيروت بالقرب من مطعم الساحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار في وطى السهلة - عكار
lebanon 24
02/08/2023 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إندلاع حريق في برقايل - عكار والأهالي يُناشدون فرق الدفاع المدني التدخل لإخماد النيران بعد تمددها قرب المنازل
lebanon 24
02/08/2023 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في عكار.. والدفاع المدني يتدخل
lebanon 24
02/08/2023 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق ضخم يلتهم مصنعا في الأردن.. وفرق الدفاع المدني تعجز عن اخماده بعد 5 ساعات
lebanon 24
02/08/2023 06:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الدفاع المدني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2023-08-01
22:21 | 2023-08-01
22:35 | 2023-08-01
23:07 | 2023-08-01
23:05 | 2023-08-01
23:03 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24