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لبنان

الحكومة واصلت درس الموازنة وجلسة ثانية غدا:لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم

Lebanon 24
01-08-2023 | 22:21
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مضت الحكومة في مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2023، وسط معلومات تفيد بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع قانون الموازنة وصل إلى المادة ٥٧ وإن التفاصيل متروكة للجلسة المقبلة ظهر غد الخميس المقبلة لاسيما الرسوم والضرائب . وذكرت بأن هناك إعفاءات رسوم على السيارات والدراجات الكهربائية التي تعود إلى الأعوام الثلاث الماضية. 
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وتبحث جلسة الخميس ايضا البنود الاتية:
 - طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تفويض الوزير التوقيع على مشروع عقد والمستندات التابعة له لمزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية، مع شركة «ميريت انفست» اللبنانية بالائتلاف مع شركة «كوليه بريفيه فرانس».
- مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى وكالة عن رئيس الجمهورية. (وفق جدول مرفق)
 - عرض وزير الاتصالات للاسباب الموجبة لتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية.
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