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لبنان

"المجموعات التغييرية" تستأنف تحركها: إستعدوا للتظاهرات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 01:30
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بدأت بعض المجموعات التغييرية الناشطة عملية تنسيق وتواصل في ما بينها من أجل تحديد امكانات التحرك في المرحلة المقبلة في ظل توقعاتها "بتسارع حدة الإنهيار الاقتصادي والمالي في لبنان".
وتشير مصادر مطلعة الى "ان هذا التواصل لم يصل الى قرار حاسم بعد، لكن الاتفاق بين المعنيين كان على توسيع دائرة المجموعات والناشطين الذين يجب ان يتم التنسيق معهم".
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وترى المصادر "ان هناك رغبة بإستغلال أي لحظة انهيار نقدي من أجل استعادة زخم الشارع، والعودة الى التظاهرات المطلبية التي اختفت منذ مدة طويلة، لكن الاكيد ان كل هذا التنسيق لم يشمل نواب التغيير نهائيا".

المصدر: لبنان 24

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