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لبنان
جبران امام خيارين!؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-08-2023
|
01:15
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بعد عودة الحرارة الى الاتصالات بين "ميرنا الشالوحي" و"حارة حريك" وبعد فترة من القطيعة والحملات المُتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعيّ بين "التيار الوطنيّ الحر" و"حزب الله"، انتهت باستئناف الحوار عبر قنوات غير واضحة المعالم حتى الساعة، انتشرت معلومات تفيد ان البند الرئيسيّ الذي يتم النقاش حوله هو تخيير رئيس "التيار الوطنيّ الحرَ" بين دعم ترشيح رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية او الوقوف الى جانب ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون في مرحلة مُقبلة.
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في هذا السياق، أكد مرجع مُطلع لـ" لبنان 24" انه "على الرغم من جدية ترشيح فرنجية وعون الى حدّ كبير، الا ان الحوار بين "التيار" و"الحزب" لم يصل الى مرحلة دفع جبران للاختيار بين احتمالين، فـ"الحزب" وحتى الساعة متمسك بـ" فرنجية" بشكل واضح من دون اي مواربة ولم يطرح أي اسم آخر، كما ان الحوار بن الطرفين يدور حالياً بشكل أساسي حول كيفية ردم الهوة التي أصبحت واضحة بينهما على صعيد القيادة والجمهور".
ويقول المصدر " الحوار بشأن الملف الرئاسي بين "التيار" و"الحزب"، لا يمكن القول انه لا يقترب من الأسماء، لاسيما ان مُرشح الحزب واضح ومعلن عنه، لكنه في الوقت نفسه يطرح بصورة أساسيّة نقاطاً مرتبطة بشكل الحُكم ودور كل طرف بحال تمكنوا من ايصال رئيس قريب من جوّهم السياسيّ".
لبنان
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خاص "لبنان 24"
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