"رفيقة" أو مستقلة؟

خلال إجتماع لإحدى اللجان النيابيّة، نادى نائبٌ "إشتراكي" زميلته في كتلة مسيحية بـ"الرفيقة"، فأجابته: "عنا بالحزب ما بيقولولي رفيقة"، مع الإشارة إلى أنّ النائبة تحرص منذ فترة على إظهار استقلاليّتها السياسية عن الحزب الذي أوصلها إلى البرلمان.

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