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لبنان

"رفيقة" أو مستقلة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 02:15
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خلال إجتماع لإحدى اللجان النيابيّة، نادى نائبٌ "إشتراكي" زميلته في كتلة مسيحية بـ"الرفيقة"، فأجابته: "عنا بالحزب ما بيقولولي رفيقة"، مع الإشارة إلى أنّ النائبة تحرص منذ فترة على إظهار استقلاليّتها السياسية عن الحزب الذي أوصلها إلى البرلمان.
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المصدر: لبنان 24
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